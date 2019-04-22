Simit bağırsakları üzer Yanlış besinler bağırsakları ‘huzursuz’ ediyor. Uzmanlar, “Simidin fazlası gaz yapar, abartmayın” uyarısında bulunuyor.

Bağırsakların sağlıklı olması, tüm bedeni etkiliyor. Medical Park Tokat Hastanesi'nden Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Sarıkaya, erişkinlerin yaklaşık yüzde 15'inde görülen huzursuz bağırsak sendromuyla ilgili bilgi veriyor. Karın ağrısı, bağırsak hareketlerinde değişiklik, kabızlık ve ishalle belirti veren huzursuz bağırsak sendorumunun, egzersiz ve sağlıklı beslenme gibi yaşam tarzında yapılan değişikliklerle iyileşebileceğini söylüyor. Kabızlık sorunu yaşayan hastalara lifli beslenmelerini öneren Doç. Dr. Sarıkaya, şişkinliği artıran besinlerden uzak durulmasını öneriyor. Fasulye, soğan, kereviz, havuç, kayısı, kuru erik, Brüksel lahanası ve simit tüketiminde aşırıya kaçılmaması gerektiğini belirtiyor.