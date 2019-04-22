Bal gibi şifa

çağın nedenolduğu hareketsizyaşam ve yanlışbeslenme alışkanlıkları,hastalıkları daberaberinde getiriyor.Salgın gibi hızla yayılanadıyla bile korkutmayayetiyor. Hem kendi hayatımızıhem de sevdiklerimizinhayatını tehdit ediyor.genetik faktörlerinve yanlış beslenmenin kanserüzerinde etkili olduğunu söylüyor.Yaşam tarzında yapılacakdeğişiklikler sayesinde bu hastalığınyüzde 35 oranında azaltılacağınıbelirtiyor.Uykunun kanserden korunmadaki görevine değinen Uzm. Dr. Özgür Şamilgil,bağışıklık sistemini güçlendirir. Hafızayı korur. Araştırmalar, uykusuzluğun tümör gelişimini 3 kat artırdığını gösteriyor. 5 saatten az veya 9 saatten fazla uyumak kalp krizi ve inme riskini yüzde 50 kadar artırır" diyor.Kanserden korunmada organik besinlerin tüketiminin önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, ambalajlı gıdalardan uzak durmak gerektiğini belirtiyor. Mevsiminde posasıyla tüketilmek şartıyla koyu kırmızı gıdalar, ahududu, çilek, yaban mersini, böğürtlen, karadut, şalgam ve mantarın kanserden koruduğunu söylüyor. Antioksidan bakımından zengin olankanserle mücadele ettiğini vurguluyor. Kansere savaş açan diğer besinleri şöyle sıralıyor:Nar, havuç, domates, brokoli, karnabahar, kırmızı ve beyaz lahana, turunçgiller ve semizotu meme kanserinden korur.Soya ve keten tohumu, menopozdaki sıcak basması şikayetlerini azaltır. Meme kistlerini küçültür.Omega-3'ten zengin balık, kalp-damar hastalıkları, romatizma, alerji ve kansere karşı koruyucu etki gösterir.Kabak çekirdeği, brokoli, lahana, karnabahar ve domates, prostat kanserine karşı koruma sağlar.Yoğurt, sirke, turşu kanserli hücrelerin yayılmasını engeller.