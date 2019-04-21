Bel ağrısından zayıflayarak kurtulun

bel ağrısı sorunları, sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Halil İbrahim Cebeci, şu bilgileri veriyor:Bel omurlarının içerisinden bacakların kas kontrolünü sağlayan, bacakların duyusunu taşıyan ve idrar, gaita ve seksüel fonksiyonların kontrolünü sağlayan sinirler geçer. Belde yer alan omur, disk ve yumuşak dokularda gelişen herhangi bir olayAğrıların önüne geçmek için kişinin fazla kilolarından kurtulması, düzenli spor yapması, uygunsuz duruş, oturma ve yatma pozisyonlarını düzeltmesi gerekir.Bel ağrılarını akut ve kronik olmak üzere ikiye ayılır. Ağrı, 3 aydan fazla sürerse buna kronik bel ağrısı denir. Ağrıyla birlikte kilo kaybı, ateş ve titreme varsa hemen doktora başvurmak gerekir. Doktorunuzun önerisiyle ilaç tedavisi ya da cerrahi bir tedavi uygulanabilir.