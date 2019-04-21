Ağrı kesici çağırır ülseri

TÜRK Gastroenteroloji Derneği (TGD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Sezgin, ülkemizde en sık görülen mide hastalıklarının başında reflü ve gastritin geldiğini söylüyor. Karın ağrısına neden olan ülser hastalığının midede oluşan bir çeşit yara olduğunu belirten Prof. Dr. Sezgin, "Ülsere neden olan sebeplerin başında ağrı kesiciler gelir. Bu nedenle ilaçların gereksiz kullanımından kaçınmalı" bilgisini veriyor. Reflüden korunmak için az midenin tıka basa doldurulmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Sezgin, "Az yemek, mideyi çok doldurmamak lazım. Özellikle asitli içeceklerden uzak durmak gerekiyor" uyarısında bulunuyor.