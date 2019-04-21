Afrodizyak muz

Protein, potasyum, magnezyum mineralleri ile A, E, K ve C vitaminleri içeren muz, sağlığı koruyor. Şifa deposu bu meyve aşkın ömrünü uzatıyor. Kan akışını hızlandıran muz, cinsel gücü arttırıyor. Erkeklerin iktidarsızlık sorununu çözüyor. Kısırlık tedavisini destekleyen besinlerin başında gelen muzun sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
■ Kan basıncını dengeler.
■ Göz sağlığını korur.
■ Böbrek hastalıklarına karşı koruma sağlar.
■ Cinsel isteği ve gücü arttırır.
■ Sindirimi kolaylaştırır.
■ Ülsere iyi gelir.
■ Kanı temizler.
■ Cilt sağlığına iyi gelir.
■ Kanser riskini azaltır.
■ Kemikleri güçlendirir.
■ Kan basıncını dengeler.
■ Göz sağlığını korur.
■ Böbrek hastalıklarına karşı koruma sağlar.
■ Cinsel isteği ve gücü arttırır.
■ Sindirimi kolaylaştırır.
■ Ülsere iyi gelir.
■ Kanı temizler.
■ Cilt sağlığına iyi gelir.
■ Kanser riskini azaltır.
■ Kemikleri güçlendirir.
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