Uzun ömrün sırrı Akdeniz diyeti

Tıp dünyasında yapılan araştırmalar, sağlıklı ve uzun bir ömür için Akdeniz tarzı beslenmek gerektiğini gösteriyor. Bitkisel temelli gıdalar, sağlık yağlar ile faydalı baharatlar ve kuru yemişler içeren bu beslenme grubu; depresyon, kanser, Tip-2 diyabet, obezite ve Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruma sağlıyor.
Uzmanlar, Akdeniz diyetinin sağlığa faydalarını şöyle sıralıyor:
Tamamen doğal besinler içerir. Zeytinyağı, mercimek ve baklalar, meyveler, sebzeler, rafine edilmemiş kahvaltılık tahıllar, diğer paketli ve bol şekerli işlenmiş gıdaların aksine sağlığı korur. Vücuda güç ve kuvvet verir.
Sağlıklı kilo vermeye yardımcı olur.
Omega-3 içeren besinlerin bolca tüketilmesinden dolayı, kalp ve damar sağlığını korur. Kalp krizinden ölüm riskini azaltır.
Akdeniz tipi beslenme, kanserle mücadeleye yardımcı olur. Kanserli hücrelerin küçülmesini sağlar.
Tip-2 diyabet riskini azaltır. Kan şekerini dengeler. Pankreası güçlendirir.
Diyabete engel olur ve tedavi eder.
Akdeniz diyeti, hafızayı güçlendirir. Alzheimer ve Parkinson hastalığına karşı koruma sağlar.
Taze bitkilerden oluşan bir beslenme düzeni olduğundan hastalıklara karşı korur. Bağışıklığı güçlendirir. Ömrü uzatır.
Uzmanlar, Akdeniz diyetinin sağlığa faydalarını şöyle sıralıyor:
Tamamen doğal besinler içerir. Zeytinyağı, mercimek ve baklalar, meyveler, sebzeler, rafine edilmemiş kahvaltılık tahıllar, diğer paketli ve bol şekerli işlenmiş gıdaların aksine sağlığı korur. Vücuda güç ve kuvvet verir.
Sağlıklı kilo vermeye yardımcı olur.
Omega-3 içeren besinlerin bolca tüketilmesinden dolayı, kalp ve damar sağlığını korur. Kalp krizinden ölüm riskini azaltır.
Akdeniz tipi beslenme, kanserle mücadeleye yardımcı olur. Kanserli hücrelerin küçülmesini sağlar.
Tip-2 diyabet riskini azaltır. Kan şekerini dengeler. Pankreası güçlendirir.
Diyabete engel olur ve tedavi eder.
Akdeniz diyeti, hafızayı güçlendirir. Alzheimer ve Parkinson hastalığına karşı koruma sağlar.
Taze bitkilerden oluşan bir beslenme düzeni olduğundan hastalıklara karşı korur. Bağışıklığı güçlendirir. Ömrü uzatır.
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