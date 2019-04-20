Su içmek erken doğumu önler

Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bahar Çelen, anne adaylarını uyardı. Gebelik döneminde az su içmenin, erken doğuma neden olabileceğini açıkladı. Bu dönemde kilo kontrolünün de sağlanması gerektiğini belirten Op. Dr. Bahar Çelen, "Protein ağırlıklı beslenme, bebeğin ve annenin ihtiyacından dolayı çok önem arz eder. Et, balık, tavuk ve yumurta günlük öğünlerde mutlaka yer almalıdır. Uzun süre aç kalınmamalı, ara öğünlere özen gösterilmelidir. Süt, yoğurt, badem ve ceviz gibi ürünlerle ara öğünlere destek sağlanmalıdır" bilgisini paylaştı. Hamilelik döneminde mevsimine göre günde 2.5-3 litre su içilmesi gerektiğini vurguladı.
- Sağlık
- 20.04.2019
- Gazete
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