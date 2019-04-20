Bugünkü
Takvim

u önler

Su içmek erken doğumu önler
Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. , anne adaylarını uyardı. Gebelik döneminde az su içmenin, erken doğuma neden olabileceğini açıkladı. Bu dönemde kilo kontrolünün de sağlanması gerektiğini belirten Op. Dr. Bahar Çelen, "Protein ağırlıklı beslenme, bebeğin ve annenin ihtiyacından dolayı çok önem arz eder. Et, balık, tavuk ve yumurta günlük öğünlerde mutlaka yer almalıdır. Uzun süre aç kalınmamalı, ara öğünlere özen gösterilmelidir. Süt, yoğurt, badem ve ceviz gibi ürünlerle ara öğünlere destek sağlanmalıdır" bilgisini paylaştı. Hamilelik döneminde mevsimine göre günde 2.5-3 litre su içilmesi gerektiğini vurguladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSağlık HaberleriSu içmek erken doğumu önler
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri