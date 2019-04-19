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li hücreleri kandırarak, tümörleri öldürebilen ‘yem’ molekülleri yaratıldı

Bilim insanları, li hücreleri kandırarak, tümörleri öldürebilen ‘yem’ molekülleri yarattı.

Kanser yeme gelecek!
Çağın vebası i yok edecek buluş! İsrailli ve Kanadalı bilim insanları kanseri yok etmek için ortak bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda uzmanlar, kanseri ortadan kaldıran moleküller yarattı. Fareler üzerinde yapılan testlerde, lerin bu moleküllere yapıştığı anlaşıldı. Moleküllerin de kanserli hücreleri içine hapsedip, vücudu temizlediği saptandı. Uzmanlar, bu yöntemin kemoterapiden daha sağlıklı olduğunu ve çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

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