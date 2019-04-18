Modern çağın neden olduğu hastalıkların başında, obezite geliyor. Hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme, kiloları katlıyor. TAKVİM, okuyucuları için harika bir yazı dizisiyle geliyor. Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Kayan Tapan, Türk halkının neden 'obezleştiğini' açıklıyor. Şu bilgileri veriyor:



DÜŞMANIMIZ MARGARİN!

Tüm dünyada yağ ve enerji içeriği yüksek besin alımının artması ve yaşam tarzının değişmesi kiloları beraberinde getiriyor. Türk mutfağının zengin içeriğine değinen Dyt. Tapan, etin yanında tüketilen pilav, makarna ve ekmeğin obeziteye neden olduğunu söylüyor. Sabah kahvaltılarında tüketilen; börek, poğaça ve simidin, kilo aldırdığını belirten Tapan, "Kahvaltıda peynir, zeytin, domates tercih edilmeli. Margarin ve beyaz un içeren besinlerden uzak durulmalı. Her sabah ve öğlen bu yanlış beslenme davranışı, uzun vadede kolesterol, diyabet ve tansiyon hastalıklarına neden oluyor" diyor.



​PAKETLİ GIDALARI TÜKETMEYİN

Obeziteyle mücadelede, egzersiz ve sporun önemine değinen Dyt. Tuba Kayan Tapan, fazla kiloları bitirecek önerilerini sıralıyor:

Süt, et, sebze-meyve, tahıl grubundan dengeli beslenin.

Paketli gıdalardan uzak durun. Fast food'la vedalaşın.

Pizza, hamburger tarzı yemekleri yemeyin.

Çay, kahve yerine bol bol su için. Siyah çay yerine, yeşil çay ya da beyaz çayı tercih edin.

Ara öğünlerinizde kuru kayısı, incir, ceviz ve fındık tüketin.



DİYET UZMANI TUBA KAYAN TAPAN/ TEPEDEN TIRNAĞA ŞİFA 1

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