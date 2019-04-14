Tiroide çare kızılcık-börülce

Vücudun sağlıklı çalışmasında büyük rol üstlenen tiroit bezi, metabolizmanın çalışmasına, büyümeye ve nörolojik gelişmeye yardımcı oluyor. Sağlıksız bir tiroit ise böbrek, karaciğer ve kalp gibi yaşamsal organlara zarar veriyor. Uzmanlar, tiroit sağlığını koruyan besinleri sıralıyor:
İyot: Tiroit fonksiyonlarının çalışmasını düzenler. Börülce, kızılcık ve ıspanakta bulunur.
Selenyum: Vücudun metabolizmasını düzenleyen bu mineral; kuru fasulye, mercimek ve kajuda bolca bulunur.
Çinko: Eksikliği, saç dökülmesine neden olur. Kabak çekirdeği çinko deposudur.
C vitamini: Bağışıklığı güçlendiren bu vitamin, tiroidin çalışmasını düzenler. Brokoli, greyfurt, portakal ve kivi, C vitamini deposudur.
İyot: Tiroit fonksiyonlarının çalışmasını düzenler. Börülce, kızılcık ve ıspanakta bulunur.
Selenyum: Vücudun metabolizmasını düzenleyen bu mineral; kuru fasulye, mercimek ve kajuda bolca bulunur.
Çinko: Eksikliği, saç dökülmesine neden olur. Kabak çekirdeği çinko deposudur.
C vitamini: Bağışıklığı güçlendiren bu vitamin, tiroidin çalışmasını düzenler. Brokoli, greyfurt, portakal ve kivi, C vitamini deposudur.
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