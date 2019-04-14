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Tiroide çare kızılcık-börülce

Doğru besinler, tiroidin çalışmasını düzenliyor. Vücuda güç veriyor. , “Sofranızdan börülce ve kızılcık eksik olmasın” diyor.

Tiroide çare kızılcık-börülce
Vücudun sağlıklı çalışmasında büyük rol üstlenen tiroit bezi, metabolizmanın çalışmasına, büyümeye ve nörolojik gelişmeye yardımcı oluyor. Sağlıksız bir tiroit ise böbrek, karaciğer ve kalp gibi yaşamsal organlara zarar veriyor. , tiroit sağlığını koruyan besinleri sıralıyor:

İyot: Tiroit fonksiyonlarının çalışmasını düzenler. Börülce, kızılcık ve ıspanakta bulunur.
Selenyum: Vücudun metabolizmasını düzenleyen bu mineral; kuru fasulye, mercimek ve kajuda bolca bulunur.
Çinko: Eksikliği, saç dökülmesine neden olur. Kabak çekirdeği çinko deposudur.
C vitamini: Bağışıklığı güçlendiren bu vitamin, tiroidin çalışmasını düzenler. Brokoli, greyfurt, portakal ve kivi, C vitamini deposudur.

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