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Sirkeyle yağlarınız erisin
Yaz aylarına sayılı günler kala, kadınları diyet telaşı sardı. Diyetisyen Emre Can Karakaşlı, sağlıklı kilo vermek için yapılması gerekenleri anlattı. Yağları yakan besinleri sıraladı:

YOĞURT: Her gün, iki kase yoğurt tüketmek kilo vermeye destek sağlar.
YUMURTA: Her gün kahvaltıda bir adet haşlanmış yumurta tüketmek zayıflatır.
TARÇIN: Detoks sularına eklenen tarçın, kilo vermeye yardımcıdır.
SİRKE: Kahvaltıdan önce bir su bardağı ılık suyla tüketilen sirke, zayıflatır.

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