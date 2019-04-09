aylarına sayılı günler kala, kadınları diyet telaşı sardı. Diyetisyen Emre Can Karakaşlı, sağlıklı kilo vermek için yapılması gerekenleri anlattı. Yağları yakan besinleri sıraladı:Her gün,kilo vermeye destek sağlar.Her gün kahvaltıda bir adet haşlanmış yumurta tüketmek zayıflatır.Detoks sularına eklenenKahvaltıdan önce bir su bardağı