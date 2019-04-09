Yaz aylarına sayılı günler kala, kadınları diyet telaşı sardı. Diyetisyen Emre Can Karakaşlı, sağlıklı kilo vermek için yapılması gerekenleri anlattı. Yağları yakan besinleri sıraladı:
YOĞURT: Her gün, iki kase yoğurt tüketmek kilo vermeye destek sağlar.
YUMURTA: Her gün kahvaltıda bir adet haşlanmış yumurta tüketmek zayıflatır.
TARÇIN: Detoks sularına eklenen tarçın, kilo vermeye yardımcıdır.
SİRKE: Kahvaltıdan önce bir su bardağı ılık suyla tüketilen sirke, zayıflatır.
YOĞURT: Her gün, iki kase yoğurt tüketmek kilo vermeye destek sağlar.
YUMURTA: Her gün kahvaltıda bir adet haşlanmış yumurta tüketmek zayıflatır.
TARÇIN: Detoks sularına eklenen tarçın, kilo vermeye yardımcıdır.
SİRKE: Kahvaltıdan önce bir su bardağı ılık suyla tüketilen sirke, zayıflatır.
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