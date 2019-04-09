Dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, güçlü bir kalbe sahip olmanın sırrını verdi. Tüketilen gıdaların, kalp sağlığındaki etkisine değinen Prof. Dr. Mehmet Öz, şekerli besinlerden uzak durmak gerektiğine değindi. "Kötü kolesterol ile kalpteki damarlarda bir yara oluştuğu zaman tamir etmek zor oluyor.
'FINDIK VE FISTIK YİYİN'
Bu hem erkekler de hem kadınlarda büyük bir sıkıntı. Sağlıklı bir kalbe sahip olmak için Akdeniz tarzı beslenmek gerekir. Bu beslenme tipinde sebze, meyve ve zeytinyağı ağırlıkta. Meyveler, sebzeler, fındık ve fıstık gibi kuruyemişler kalbi korur" bilgisini verdi. Güçlü aile bağlarının da kalbi koruduğunu belirten Prof. Dr. Öz, şöyle devam etti: "Kalp sağlığı için güçlü aile bağlantıları inanılmaz önemli. İnsanlar arasındaki bağ çok mühim. Çok üzüntü varsa kalp yetmezliği bile ortaya çıkabiliyor."
'FINDIK VE FISTIK YİYİN'
Bu hem erkekler de hem kadınlarda büyük bir sıkıntı. Sağlıklı bir kalbe sahip olmak için Akdeniz tarzı beslenmek gerekir. Bu beslenme tipinde sebze, meyve ve zeytinyağı ağırlıkta. Meyveler, sebzeler, fındık ve fıstık gibi kuruyemişler kalbi korur" bilgisini verdi. Güçlü aile bağlarının da kalbi koruduğunu belirten Prof. Dr. Öz, şöyle devam etti: "Kalp sağlığı için güçlü aile bağlantıları inanılmaz önemli. İnsanlar arasındaki bağ çok mühim. Çok üzüntü varsa kalp yetmezliği bile ortaya çıkabiliyor."
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