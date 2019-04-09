Balık kısırlığı bitirir

Çiftlerin, 1 yıl boyunca düzenli korunmasız cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamamasına kısırlık deniyor. Günümüzde her 7 çiftten biri, çocuk sahibi olamıyor. Uzmanlar, doğru ve sağlıklı beslenmenin kısırlık tedavisini desteklediğini söylüyor. Çocuk sahibi olmak için sebze, meyve ve balık içeren zengin bir diyeti öneriyor. Bu besinlerin, sperm kalitesini yükselttiğini ve kısırlıkla mücadele ettiğini belirtiyor.