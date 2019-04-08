Tıptaki teknolojik gelişmeler ve yaşam kalitesinin artması, insan ömrünü uzattı. Ancak beslenme alışkanlıklarındaki değişim, 'hastalıklarla' geçen süreyi uzattı. Yanlış beslenmenin neden olduğu hastalıkların başında gelen diyabet, yediden yetmişe herkesi tehdit etmeye başladı. ABD'li Beslenme Uzmanı Dr. Mark Hyman, şeker hastalığıyla mücadelede doğru beslenmenin önemini vurguladı. Şu bilgileri paylaştı...
- Sağlık
- 08.04.2019
- Gazete
Zeytinin gücü adına! Zeytinyağı diyabete ilaç etkisi gösteriyor
Sağlıklı yağların tüketimi, vücudu hastalıklardan koruyor. Beslenme Uzmanı Dr. Mark Hyman, zeytinyağının diyabete ilaç etkisi gösterdiğini söylüyor. “Mutlaka zeytin yiyin” diyor.
Tıptaki teknolojik gelişmeler ve yaşam kalitesinin artması, insan ömrünü uzattı. Ancak beslenme alışkanlıklarındaki değişim, 'hastalıklarla' geçen süreyi uzattı. Yanlış beslenmenin neden olduğu hastalıkların başında gelen diyabet, yediden yetmişe herkesi tehdit etmeye başladı. ABD'li Beslenme Uzmanı Dr. Mark Hyman, şeker hastalığıyla mücadelede doğru beslenmenin önemini vurguladı. Şu bilgileri paylaştı...
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