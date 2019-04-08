Zeytinin gücü adına! Zeytinyağı diyabete ilaç etkisi gösteriyor

teknolojik gelişmeler ve yaşam kalitesinin artması, insan ömrünü uzattı. Ancak beslenme alışkanlıklarındaki değişim,geçen süreyi uzattı. Yanlış beslenmenin neden olduğu hastalıkların başında gelenyediden yetmişe herkesi tehdit etmeye başladı.şeker hastalığıyla mücadelede doğru beslenmenin önemini vurguladı. Şu bilgileri paylaştı...