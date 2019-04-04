İçerdiği C vitamini ile kivi, vücuda güç veriyor. Afrodizyak etkisi gösteriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Erkeklerde sperm kalitesini yükselterek çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kanserden korur.
Kalp krizi riskini azaltır.
Sindirimi düzenler.
Tansiyonu düşürüyor.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kanserden korur.
Kalp krizi riskini azaltır.
Sindirimi düzenler.
Tansiyonu düşürüyor.
Bağışıklığı güçlendirir.
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