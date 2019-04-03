Hindistan ceviziyle yüzünüz gülsün

Sağlıklı bir hayat isteyenler şifayı doğada buluyor. Hindistan cevizi yağı metabolizmayı hızlandırıyor. Kanserli hücrelerin yayılmasını engelliyor. Beslenme Danışmanı Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, Hindistan cevizi yağının faydalarını sıralıyor:
Obeziteye karşı korur.
Kırışıklıkları azaltır.
Kolesterolü düşürür. Kalbi besler.
Ağız kokusunu önler.
Dişleri beyazlatır.
Çürükleri azaltır.
Obeziteye karşı korur.
Kırışıklıkları azaltır.
Kolesterolü düşürür. Kalbi besler.
Ağız kokusunu önler.
Dişleri beyazlatır.
Çürükleri azaltır.
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