beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam, hastalıklara davetiye çıkartıyor. Bunların başında, diyabet geliyor. ABD'li Beslenme Uzmanı Dr. Mark Hyman, diyabetin sadece sağlıklı beslenerekiyileşebileceğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor... Diyabet, insan ömründen tamçalıyor! Araştırmalar tarlada ya da bahçede yetişmeyen, fabrikada üretilen şeker yağ ve tuz yüklü işlenmiş yiyeceklerin, bağımlılık yaptığını gösteriyor.için yapılan övücü reklamlariçin yapılmıyor! Çünkü bu besinlerpaketlerde tüketme hissi uyandırmıyor. Ancak cips, kurabiye, dondurma ve gazlı içecekler, sinsi sinsi vücudumuzda bağımlılığa neden oluyor. Bu durum zaman içerisinde