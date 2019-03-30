Değişen beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam, hastalıklara davetiye çıkartıyor. Bunların başında, diyabet geliyor. ABD'li Beslenme Uzmanı Dr. Mark Hyman, diyabetin sadece sağlıklı beslenerek bir haftada iyileşebileceğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor... Diyabet, insan ömründen tam dokuz yıl çalıyor! Araştırmalar tarlada ya da bahçede yetişmeyen, fabrikada üretilen şeker yağ ve tuz yüklü işlenmiş yiyeceklerin, bağımlılık yaptığını gösteriyor. Patates cipsleri için yapılan övücü reklamlar brokoli ya da elma için yapılmıyor! Çünkü bu besinler bağımlılık yapmıyor, paketlerde tüketme hissi uyandırmıyor. Ancak cips, kurabiye, dondurma ve gazlı içecekler, sinsi sinsi vücudumuzda bağımlılığa neden oluyor. Bu durum zaman içerisinde diyabete kadar ilerliyor.
- Sağlık
- 30.03.2019
- Gazete
Şekere bağlanma! Dr. Mark Hyman’den diyabetle ilgili ezber bozan bilgiler
Toprakta yetişmeyen, fabrikasyon besinler vücudu bağımlı hale getiriyor. Diyabete neden oluyor. Asitli içeceklerden uzak durulmasını öneren Dr. Mark Hyman, “Yalnızca limonlu su için"” diyor.
Değişen beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam, hastalıklara davetiye çıkartıyor. Bunların başında, diyabet geliyor. ABD'li Beslenme Uzmanı Dr. Mark Hyman, diyabetin sadece sağlıklı beslenerek bir haftada iyileşebileceğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor... Diyabet, insan ömründen tam dokuz yıl çalıyor! Araştırmalar tarlada ya da bahçede yetişmeyen, fabrikada üretilen şeker yağ ve tuz yüklü işlenmiş yiyeceklerin, bağımlılık yaptığını gösteriyor. Patates cipsleri için yapılan övücü reklamlar brokoli ya da elma için yapılmıyor! Çünkü bu besinler bağımlılık yapmıyor, paketlerde tüketme hissi uyandırmıyor. Ancak cips, kurabiye, dondurma ve gazlı içecekler, sinsi sinsi vücudumuzda bağımlılığa neden oluyor. Bu durum zaman içerisinde diyabete kadar ilerliyor.
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