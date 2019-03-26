Su içmek gençleştiriyor

Uzman Estetisyen Esra Gürçay, yıllara meydan okuyan genç ve güzel bir cilde sahip olmanın sırrını açıklıyor. Cilt bakımlarının kan dolaşımını hızlandırdığını belirten Estetisyen Esra Gürçay, uygulanan yöntemler ile akne, ton farklılığı ve kırışıklık sorunlarının ortadan kalktığını söylüyor. Aknenin önlenmesinde sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Yaşlanmayı geciktirmenin sırrını TAKVİM okuyucuları için açıklayan Esra Gürçay, "Kırışıklıkları önlemek için bol su içmek, cildi temiz tutmak, cilde uygun doğru ürünler kullanmak gerekir" bilgisini veriyor.