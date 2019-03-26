Karaciğerin rengi yeşil

Vücuttaki zararlı toksinlerin temizlenmesini sağlayan karaciğerin sağlıklı olması tüm bedeni etkiliyor. Karaciğer, yanlış beslenme ve hareketsizliğe bağlı olarak zarar görebiliyor. Fazla kilonun neden olduğu karaciğer yağlanması, ülkemizde her 4 kişiden birinde görülüyor. Uzmanlar, bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor.
Sinsi ilerleyen karaciğer yağlanması, tedavi edilmediğinde Hepatit B ve C gibi hastalıkları beraberinde getiriyor. Tedavinin aksatılmasıyla ilerleyen yağlanma, siroz veya karaciğer kanserine yol açabiliyor. Uzmanlar, güçlü karaciğer için yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmesini öneriyor. Karaciğeri güçlendiren vitamin deposu besinleri şöyle sıralıyor: Sarımsak, greyfurt, mercimek, brokoli, karalahana, Brüksel lahanası, kırmızılahana, yeşil çay, limon, avokado, ceviz ve pancar...
Sinsi ilerleyen karaciğer yağlanması, tedavi edilmediğinde Hepatit B ve C gibi hastalıkları beraberinde getiriyor. Tedavinin aksatılmasıyla ilerleyen yağlanma, siroz veya karaciğer kanserine yol açabiliyor. Uzmanlar, güçlü karaciğer için yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmesini öneriyor. Karaciğeri güçlendiren vitamin deposu besinleri şöyle sıralıyor: Sarımsak, greyfurt, mercimek, brokoli, karalahana, Brüksel lahanası, kırmızılahana, yeşil çay, limon, avokado, ceviz ve pancar...
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