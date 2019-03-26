Modern hayat, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Alzheimer, Parkinson, tansiyon, kolesterol ve kanser, sağlığımızı tehdit ediyor. Uzman Eczacı Anooshirvan Miandji, bu hastalıkların bitkisel şifasını açıklıyor. Bitkilerin iyileştirici gücünün şifresini verdi:
- Sağlık
- 26.03.2019
- Gazete
Güçlü kalbin şifresi kuşkonmaz! Kuşkonmaz kalp hastalıklarından koruyor
Bitkiler, şifa dağıtıyor! kuşkonmaz kökü, kalp hastalıklarından koruyor. Deve dikeni ise Parkinson’la mücadele ediyor.
Modern hayat, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Alzheimer, Parkinson, tansiyon, kolesterol ve kanser, sağlığımızı tehdit ediyor. Uzman Eczacı Anooshirvan Miandji, bu hastalıkların bitkisel şifasını açıklıyor. Bitkilerin iyileştirici gücünün şifresini verdi:
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