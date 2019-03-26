Güçlü kalbin şifresi kuşkonmaz! Kuşkonmaz kalp hastalıklarından koruyor

hayat, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Alzheimer, Parkinson, tansiyon, kolesterol ve kanser, sağlığımızı tehdit ediyor. Uzman Eczacı Anooshirvan Miandji, bu hastalıkların bitkisel şifasını açıklıyor. Bitkilerin iyileştirici gücünün şifresini verdi: