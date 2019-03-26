Çikolatada aşk var

Tadına doyulmayan, çikolata mutlu bir aşkın kapılarını aralıyor. Mutluluk hormonunu harekete geçiren çikolata, cinsel hayata renk katıyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. İktidarsızlığı bitirerek, çiftlerin yüzünü güldürüyor. Kanserden ve Alzheimer hastalığından koruyan çikolatanın diğer faydaları şöyle sıralanıyor...
Kalbi korur ve güçlendirir. Kalp krizi riskini azaltır.
Kötü kolesterolü düşürür.
Kanserden korur.
Beyin kanaması riskini azaltır. Vücuda enerji ve zindelik verir.
Bağırsakları çalıştırır. Böbrekleri besler.
Kan şekeri seviyesini dengeler.
Mutluluk verir.
Kalbi korur ve güçlendirir. Kalp krizi riskini azaltır.
Kötü kolesterolü düşürür.
Kanserden korur.
Beyin kanaması riskini azaltır. Vücuda enerji ve zindelik verir.
Bağırsakları çalıştırır. Böbrekleri besler.
Kan şekeri seviyesini dengeler.
Mutluluk verir.
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