Kansere altın vuruş

Kansersiz bir hayatın yolu, tüketilen besinlerden geçiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Esra Kula, içerdiği vitamin ve mineraller ile kanserle savaşan besinleri sıralıyor:
Kefir: Süt, yoğurt ve kefirde bulunan probiyotikler, bağırsak sağlığını korur. Kanserle savaşır.
Sarımsak: Yemekleri lezzetlerinden sarımsak, kolon kanseri riskini azaltıyor.
Brokoli: İçerdiği C vitamini ile bağışıklığı güçlendirir. Kansere karşı korur.
Domates: Prostat kanserine karşı koruma sağlar. Antioksidan etkisiyle vücudu temizler.
Keten tohumu: Östrojeni dengeler. Bir tatlı kaşığı kadar öğütülmüş keten tohumunu salatalara ilave etmek meme kanserini önler.
Turunçgiller: Portakal, greyfurt ve limon gibi besinlerde bolca bulunan C vitamini, kansere karşı koruma sağlar.
Kefir: Süt, yoğurt ve kefirde bulunan probiyotikler, bağırsak sağlığını korur. Kanserle savaşır.
Sarımsak: Yemekleri lezzetlerinden sarımsak, kolon kanseri riskini azaltıyor.
Brokoli: İçerdiği C vitamini ile bağışıklığı güçlendirir. Kansere karşı korur.
Domates: Prostat kanserine karşı koruma sağlar. Antioksidan etkisiyle vücudu temizler.
Keten tohumu: Östrojeni dengeler. Bir tatlı kaşığı kadar öğütülmüş keten tohumunu salatalara ilave etmek meme kanserini önler.
Turunçgiller: Portakal, greyfurt ve limon gibi besinlerde bolca bulunan C vitamini, kansere karşı koruma sağlar.
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