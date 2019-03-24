Bugünkü
Takvim

Kolesterole bir bardak ayran

Kolesterole bir bardak ayran
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden ayran, sağlık dağıtıyor. İçerdiği faydalı vitaminler ile vücuda güç veriyor. Tansiyonu dengeliyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Hazımsızlığı önler.
Gastrit hastalığının ilacıdır.
Kabızlık sorununu bitirir.
Hemoroiti bitirir.
Tansiyonu dengeler.
Vücuda enerji verir.
Kemikleri güçlendirir.
Kolesterolü düşürür.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSağlık HaberleriKolesterole bir bardak ayran
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri