Kolesterole bir bardak ayran

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden ayran, sağlık dağıtıyor. İçerdiği faydalı vitaminler ile vücuda güç veriyor. Tansiyonu dengeliyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Hazımsızlığı önler.
Gastrit hastalığının ilacıdır.
Kabızlık sorununu bitirir.
Hemoroiti bitirir.
Tansiyonu dengeler.
Vücuda enerji verir.
Kemikleri güçlendirir.
Kolesterolü düşürür.
Hazımsızlığı önler.
Gastrit hastalığının ilacıdır.
Kabızlık sorununu bitirir.
Hemoroiti bitirir.
Tansiyonu dengeler.
Vücuda enerji verir.
Kemikleri güçlendirir.
Kolesterolü düşürür.
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