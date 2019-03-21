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Romatizmaya zerdeçal etkisi

Romatizmaya zerdeçal etkisi
Dayanılmaz ağrılara neden olan romatizma, yaşamı olumsuz etkiliyor. Tedavisi ömür boyu süren bu hastalıkta, doğru beslenme büyük önem taşıyor. Omega-3 içeren besinler, vücuttaki iltihabın azalmasına yardımcı oluyor ve romatizma ağrılarını azaltıyor. Uzmanlar, ceviz, et, balık, deniz ürünleri ve soğan gibi ürünlerin romatizma ağrısını kestiğini vurguluyor. Zerdeçalın kökü olan kurkumin maddesinin vücuttaki iltihabı azalttığını belirten uzmanlar, kızartma ve GDO'lu ürünlerden uzak durulmasını öneriyor.

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