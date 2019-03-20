Mangal sefası zehir olmasın

Havaların ısınmasıyla birlikte, mangal sezonu açıldı. Medikal Onkoloji Kliniği'nden Doç. Dr. Yasemin Kemal, sağlıksız beslenme ve yanlış yapılan mangalın kolon kanserine neden olduğunu vurguladı. Ailesinde kanser vakası olanların ve 50 yaşın üzerindekilerin her yıl düzenli kontrollerini yaptırmalarını öneren Dr. Yasemin Kemal, "Aşırı yağlı yiyecekler ve kırmızı et ağırlıklı beslenme kolon kanserine davetiye çıkarır. Salam, sucuk, sosis, pastırma gibi işlenmiş ve katkılı etten de kaçınmak gerekir. Mangalda etin yanması sonucu bazı kanserojenler oluşabiliyor. Çok su içmek ve egzersiz yapmak hastalıktan korur" dedi.