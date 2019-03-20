Kivi yiyin astımı yenin

solunum yolu hastalıklarından olanyediden yetmişe her yaştan insanın hayatını olumsuz etkiliyor. Tekrarlayanile belirti veren astımda, hava yollarındaşeklinde ataklar da görülebiliyor. Astım hastalığının tedavisininbelirten uzmanlar şu bilgileri veriyor... Astım tanısı hekim kontrolünün ardından solunum fonksiyon testi, alerji testi, burun salgı testi ve akciğer grafisi ile konuluyor. Tedavisi ömür boyu süren hastalıkta, ilaç kullanımının aksatılmaması önem taşıyor. Ataklar esnasında hastayı rahatlatmak için solunum yoluyla uygulanan spreyler kullanılabiliyor. Bu hastaların düzenlide aksatmamaları gerekiyor.Astım tedavisindede şikayetleri azaltıyor. Uzmanlar, astıma iyi gelen besinleri sıralıyor:muz,ıspanak,keten tohumu,sarımsak,