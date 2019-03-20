Kivi yiyin astımı yenin

Ciddi solunum yolu hastalıklarından olan astım, yediden yetmişe her yaştan insanın hayatını olumsuz etkiliyor. Tekrarlayan öksürük ve hışırtı ile belirti veren astımda, hava yollarında daralma ve krizler şeklinde ataklar da görülebiliyor. Astım hastalığının tedavisinin ömür boyu sürdüğünü belirten uzmanlar şu bilgileri veriyor... Astım tanısı hekim kontrolünün ardından solunum fonksiyon testi, alerji testi, burun salgı testi ve akciğer grafisi ile konuluyor. Tedavisi ömür boyu süren hastalıkta, ilaç kullanımının aksatılmaması önem taşıyor. Ataklar esnasında hastayı rahatlatmak için solunum yoluyla uygulanan spreyler kullanılabiliyor. Bu hastaların düzenli doktor kontrollerini de aksatmamaları gerekiyor.
Astım tedavisinde ilaçlar kadar tüketilen besinler de şikayetleri azaltıyor. Uzmanlar, astıma iyi gelen besinleri sıralıyor: Avokado, muz, brokoli, ıspanak, kivi, keten tohumu, biberiye, sarımsak, hindiba...
Astım tedavisinde ilaçlar kadar tüketilen besinler de şikayetleri azaltıyor. Uzmanlar, astıma iyi gelen besinleri sıralıyor: Avokado, muz, brokoli, ıspanak, kivi, keten tohumu, biberiye, sarımsak, hindiba...
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