Migrenin çaresi ıspanak-börülce

BAŞ ağrısı, toplumda en sık görülen rahatsızlıkların başında geliyor. Kronik bir hastalık olan migren, dayanılmaz ağrısı ile sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Fitoterapi Bilim Uzmanı Dr. Mehmet Emin Erdem, tedavisi ömür boyu süren migrende bitkilerin iyileştirici gücüne değiniyor. Açlık ve uykusuzluğun yanı sıra çikolata ve peynirin de migren ataklarını tetiklediğini belirtiyor. Dr. Mehmet Emin Erdem, migren ataklarını azaltan ve ağrıyı hafifleten besinler hakkında şu bilgileri veriyor:



MERCİMEK: Magnezyum, migren hastalığının neden olduğu ağrıyı hafifletiyor. Fasulyeden mercimeğe ve börülceye kadar tüm kuru baklagiller, ıspanak ve cevizde bolca magnezyum bulunuyor.



ZENCEFİL: Migren tedavisinde yaygın olarak kullanılıyor. Ağrıyı hafifletiyor ve migren ataklarına eşlik eden mide bulantısını kesiyor.



BİBERİYE: Hoş kokusu ile salataları ve et yemeklerini süsleyen biberiye, baş ağrısını önlüyor. Özellikle migren ataklarına karşı koruyucu etki gösteriyor.