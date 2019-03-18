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Her derde deva!

Her derde deva!
İçerdiği vitamin ve mineraller ile brokoli, sağlık saçıyor. Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, düzenli brokoli tüketiminin kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve kolesterol rahatsızlıkları azalttığını söylüyor. Kanın pıhtılaşmasını sağlayan brokolinin faydalarını sıralıyor:

Kalbi korur ve güçlendirir.
Katarak oluşum riskini azaltır.
Romatizmaya karşı korur.
Cilt kanserini önler.
Kan şekerini dengeler.
Kanserden korur.

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