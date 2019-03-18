Her derde deva!

vitamin ve mineraller ilesağlık saçıyor. Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, düzenli brokoli tüketiminin kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve kolesterol rahatsızlıkları azalttığını söylüyor. Kanın pıhtılaşmasını sağlayan brokolinin faydalarını sıralıyor:Kalbi korur ve güçlendirir.Katarak oluşum riskini azaltır.Romatizmaya karşı korur.Cilt kanserini önler.Kan şekerini dengeler.Kanserden korur.