Demir eksikliğine bağlı kansızlık; halsizlik, yorgunluk, çabuk yorulma, çarpıntı, nefes darlığı ve baş dönmesi ile belirti veriyor. Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Oral Nevruz en iyi demir kaynağının kırmızı et olduğunu söylüyor. C vitaminin de vücutta demir emilimine yardımcı olduğunu belirtiyor. Kırmızıbiber, portakal, yeşil biber ve greyfurt yenmesini öneriyor.
- Sağlık
- 16.03.2019
- Gazete
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