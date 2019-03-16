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Kansızlığa çare ve ...

Greyfurt-biber kansızlık biter
Demir eksikliğine bağlı ; halsizlik, yorgunluk, çabuk yorulma, çarpıntı, nefes darlığı ve baş dönmesi ile belirti veriyor. Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Oral Nevruz en iyi demir kaynağının kırmızı et olduğunu söylüyor. C vitaminin de vücutta demir emilimine yardımcı olduğunu belirtiyor. Kırmızı, portakal, yeşil biber ve greyfurt yenmesini öneriyor.

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