Badem aşkına

Badem başta çinko, selenyum ve E vitamini olmak üzere cinsel sağlık ile üreme sağlığına iyi gelen pek çok mineral içeriyor. Araştırmalar çinkonun özellikle cinsel isteği artırıcı etkilerini gösteriyor. Bademin diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Vücut direncinin artmasında, yaraların iyileşmesinde ve tat duyusunun oluşumunda çok faydalıdır.
Gebelik için çinko minerali içerir.
Bedensel ve zihinsel yorgunluk için kullanılabilir.
Kanser ve kalp krizi gibi hastalıklara karşı koruyucudur.
Kuru ciltler için besleyicidir.
Strese iyi gelen yiyecekler arasındadır...
Vücut direncinin artmasında, yaraların iyileşmesinde ve tat duyusunun oluşumunda çok faydalıdır.
Gebelik için çinko minerali içerir.
Bedensel ve zihinsel yorgunluk için kullanılabilir.
Kanser ve kalp krizi gibi hastalıklara karşı koruyucudur.
Kuru ciltler için besleyicidir.
Strese iyi gelen yiyecekler arasındadır...
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