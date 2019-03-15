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cinsel sorunları ortadan kaldırıyor. bitiriyor. Yaraları iyileştiriyor.

Badem aşkına
Badem başta çinko, selenyum ve E vitamini olmak üzere cinsel sağlık ile üreme sağlığına iyi gelen pek çok mineral içeriyor. Araştırmalar çinkonun özellikle cinsel isteği artırıcı etkilerini gösteriyor. in diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

Vücut direncinin artmasında, yaraların iyileşmesinde ve tat duyusunun oluşumunda çok faydalıdır.
Gebelik için çinko minerali içerir.
Bedensel ve zihinsel yorgunluk için kullanılabilir.
ve kalp krizi gibi hastalıklara karşı koruyucudur.
Kuru ciltler için besleyicidir.
Strese iyi gelen yiyecekler arasındadır...

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