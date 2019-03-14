Bir avuç ceviz kısırlığı bitirir

Çiftlerin bir yıl boyunca korunmasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olmaması, 'kısırlık' olarak adlandırılıyor. Bu sağlık sorununda doğru ve kontrollü tedavi etkili oluyor. Uzmanlar, kısırlık tedavisinin yanı sıra çocuk sahibi olmayı planlayan çiftlerin beslenme tarzlarını da değiştirmesini öneriyor. Yeterli miktarlarda tüketilen besinler, kadın ve erkeklerin doğurganlığını artırıyor. Araştırmalara göre günde bir avuç ceviz, fındık ve fıstık tüketmek doğurganlığı destekliyor. Yine bir bardak süt içmek, yoğurt veya bir top dondurma yemek de hamile kalma şansını artırıyor. Omega-3 deposu balık, çiftlerde çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Günde 2.5 litre su içmek, sperm kalitesini artırıyor.
- Sağlık
- 14.03.2019
- Gazete
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