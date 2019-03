Polikistik over sendromu nedir? Belirtileri nelerdir ve neden olur?

Polikistik over sendromu, üreme çağına gelen kadınlarda görülen bir hastalıktır. Doğurganlık dönemine gelen kadınlarda görünen bu hormonal bozukluk polikistik over sendromu olarak bilinmektedir. Bu sendrom sıklıkla görülen bir hormonal bozukluktur. Türkiye'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmalara göre sendromun her 100 kadından 10-15'ini etkilediği tespit edilmiştir. Peki, polikistik over sendromu nedir? Polikistik over sendromunun belirtileri nelerdir? İşte tüm detaylar...

POLİKİSTİK OVER SENDROMU NEDİR?

Polikistik over sendromu, doğurganlık çağında sıkça görülen bir rahatsızlıktır. Bu hastalık tedavi edilmediğinde kadınlarda regl düzensizliği, kısırlık, yumurtlama sorunu gibi etkileri görülmektedir. Ayrıca kilo alma, tüylenme ve sivilcelenme gibi sorunlara da rastlanmaktadır. İyi huylu kistlerle ortaya çıkan bu rahatsızlık birçok hastalığa da neden olmaktadır.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

* Sivilcelenme,

* Saçların dökülmesi,

* Ciltte yağlanma görülmesi,

* Adet gecikmesi,

* Adette yaşanan düzensizlikler,

* Kolay kilo alıp, kilo vermede zorluk yaşama,

* Çocuk sahibi olamamak,

* Vücutta ve yüzdeki tüylerde belirgin artış,

* Sırtta sivilcenme,

* Yüzde sivilcelenme,

* Şeker hastalığına yatkınlık,

* El üstünde görünen lekelenmeler,

* Saç dökülmesinin artması,

* Seste kalınlaşma,

* Hipertansiyon,

* Göğüs ölçülerinde yaşanan değişiklik.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Polikistik over sendromunun tedavisi kişinin isteği ve yaşına göre değişkenlik göstermektedir. Tedavide atılacak ilk adımlardan birisi kilo kontrolünün sağlanmasıdır. Kilo kaybının ardından düzenli adet görme oranını yükseltmek gereklidir. Bunun için doktorunuzun seçeceği tedavi yöntemi önemlidir. Doktorunuz hormonal tedaviler uygulamayı tercih edilebilir.

Gebelik görülemeyen hastalarda, insülin direncini kırabilen ilaçlar, kilo kontrolü, yumurtlamayı uyaran ilaçlar ve yumurta geliştiriciyle başarı tedavi sonuçları elde edebilebilir.