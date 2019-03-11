İyi bir seks için 5 püf nokta!

Rastlanan cinsel sorunlar kadın-erkek ilişkisini de olumsuz yönde etkiler. Partnerinizle birlikteliğinizin daha kuvvetli olması için iyi bir seks hayatına sahip olmak için yapılabilecekleri derledik. İşte İyi bir seks için gerekenler…



Doğru ortamı yaratın



İdeal bir seks hayatı için kendinizi ve bulunduğunuz ortamı ayarlamanız gerekir. Sessiz ve loş ışıkla detaylandırdığınız odayı kısık seste romantik bir müzik ile tamamlayabilirsiniz. Yatak ve yastıkların rahat olması, içerisinin dışarıdan görünmeyecek şekilde ayarlanması önemli noktalardır.



Kendinize güvenin



Ne olursa olsun kendinize güveninizi zedelemeyin. Fiziğinize ve performansınıza güvenin. Kendinizle ne kadar barışık olursanız bu enerji cinsel hayatınıza da o kadar yansıyacaktır. Stresli, uykusuz ya da kızgın olduğunuz zamanlarda seks yapmaktan kaçının.





Dikkatinizi dağıtmayın



Kafanızdaki tüm problemleri bir kenara atarak o ana yoğunlaşmak en önemli konusudur. Seks sırasında düşünülen farklı problemler, haz almanızın önüne geçer ve verimli bir seks yaşayamazsınız. Bu nedenle yalnızca partnerinizle yaşadıklarınıza odaklanmanız gerekir.



Sessiz kalmayın



İdeal bir seks için her iki tarafın da isteklerinin önemsenmesi gerekir. Partnerinizle konuşarak nelerden hoşlandığınızı açık bir dille ifade etmeniz önemlidir. Erkekler seks sırasında konuşan kadınları da sever, ona tatlı sözcükler söyleyebilirsiniz.



Aşk oyunlarına açık olun



Cinsel hayatınıza renk katmanın bir yolu da partneriyle aşk oyunları oynamanızdır. Değişik fanteziler, romantik konuşmalar, çekici iç çamaşırları gibi daha pek çok farklılık katabilirsiniz. Uzun zamandır birlikte olan partnerler yeni tanışıyormuşçasına flört ederek seks hayatınıza heyecan katabilirsiniz.