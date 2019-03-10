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  • 10.03.2019 16:06
  • Son Güncelleme: 10.03.2019 16:06

için 10 önemli püf nokta

Hemen hemen herkesin yaşayacağı bir durum olan bazen hastalıkların da habercisi olabiliyor. Uzun süren ve şiddetli olan mide ağrılarında mutlaka doktora başvurulması gerekiyor. Genel olarak bazı durumlarda rastlanan mide ağrısını ise geçirmek ya da hafifletmek için öneriler derledik.

Mide ağrısı için 10 önemli püf nokta

Siz de çekiyorsanız bundan kurtulmak için doğal yollardan yapılacak çözümleri uygulayabilirsiniz. Peki mide ağrısına neler iyi gelir? İşte mide ağrınızı geçirmek evde yapabilecekleriniz…

Bol su için

Susuz kalan vücut farklı farklı tepkiler verebilir. Gün içerisinde az su içtiğiniz için mideniz ağrırsa şaşırmayın. Bol bol su tüketmek midenizin rahatlamasını sağlar. Ağrıya eşlik eden bulantı da varsa ona da iyi gelecektir.



Sağlıklı beslenin

Beslenme şekliniz mide ağrısı ile doğrudan etkileşim halindedir. Çok yağlı, tuzlu ya da şekerli beslenmek mide ağrısıyla karşı karşıya kalmanıza neden olacaktır. Mideniz ağrıdığında haşlama sebzeler tüketmek rahatlanmasını sağlayacaktır.



Lifli yiyecekler tüketin

Sindirim üzerinde önemli etkiye sahip olan lifli yiyeceklere öğünlerinizde mutlaka yer verin. Lif oranı yüksek sebze ve meyveler tüketildiğinde bağırsaklar da daha düzenli çalışacak ve mide sorununuz ortadan kalkacaktır.



Yoğurt yiyin

Her derde deva olan yoğurt mutlaka beslenmenizde yer almalıdır. Kalsiyum açısından da yüksek olan yoğurt sindirime ve bağırsaklara dost bir besindir. Mideniz ağrıdığında ılık yoğurt tüketmek rahatlama sağlayacaktır.



Gaz yapıcı yiyecek/içeceklerden uzak durun

Asitli ve gaz yapan içecekler mideye oldukça zararlıdır ve ağrı yaşanmasına sebebiyet verir. Aynı zamanda fasulye ve nohut gibi gaz yapıcı yiyecekler de midenizi ağrıtabilir. Bu yemeklerden sonra mide ağrısı yaşadığınızı fark ederseniz tüketimini azaltabilirsiniz.



Süt içmeyin

Mide ağrısı çektiğiniz zaman süt ve süt ürünlerini tüketmeyin. Gaz yapıcı özelliği bulunan süt mide ağrınızın daha da artmasına yol açacaktır.



Stresi azaltın

Psikolojik olarak yaşanan sorunlar mide üzerinde de sıkıntılara yol açar. Mide ağrısı çektiğiniz dönemler stresli zamanlarınızla aynı döneme denk geliyorsa sebep oldukça bellidir. Sizi üzen şeyleri düşünmemeye çalışmalısınız.

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