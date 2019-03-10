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  • 10.03.2019 15:32
  • Son Güncelleme: 10.03.2019 15:34

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Kadınların her ay yaşadığı adet dönemi bazı durumlarda sorun yaratabiliyor. Düğün, nişan ya da başka önemli günlere denk gelen adet kanaması istenildiği gibi giyinememek, rahat oturamamak gibi durumlarla karşı karşıya bırakıyor. Peki adet geciktiricileri nasıl kullanmak gerekir?

Adet geciktiriciler nasıl kullanılmalıdır? Adet geciktiriciler zararlı mı?

Yaz ayları yaklaşırken adet döneminden dolayı tatil planı yapamamak ise en büyük sorunlardan biri… Kadınlar tatillerine denk gelebilecek adet kanamasını ertelemek ve rahatça denize girmek istiyor. Peki bu noktada imdada yetişen adet geciktiriciler hangi durumlarda sorun teşkil ediyor?

ADET GECİKTİRİCİ İLAÇLARIN YAN ETKİSİ VAR MIDIR?

Regl dönemini ileri tarihe eklemek için kullanılan bazı ilaçlar vardır. Adet geciktirici olarak adlandırılan bu hapların farklı çeşitleri bulunur. Hepsinin amacı vücuttaki östrojen ve progesteron seviyelerinin azalmasın sağlamak ve adet döngüsünü ertelemektir.



Adet geciktirici kullanımına genellikle adetin başlamasına 2-3 gün kala başlanılır. Bazı ilaçlar günde 3 defa bazıları ise günde 2 defa alınabilir. İlaç çeşidi ve kullanım süresine en iyi doktorunuz karar verecektir. Bu tür ilaçların 10 günden fazla kullanılması önerilmez. Senede çok fazla kullanılması da doğru değildir. Aksi durumda adet döngüsünde bozulmalar olabilir ve daha farklı sorunlara yol açabilir.

Her ilaçta olduğu gibi adet geciktiricilerin de yan etkileri vardır. Kişinin vücut yapısına göre değişmekle birlikte ilaç kullanırken sanki adet görüyormuşçasına göğüslerde şişme hassasiyet, vücutta ödemin varlığı gibi durumlara daha fazla rastlanabilir. İlacı bıraktıktan sonra birkaç gün içerisinde adet görülür.

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