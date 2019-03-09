Sakız ağacından elde edilen damla sakızı, Türk ve Yunan mutfağında kullanılmaktadır. Damla sakızının adı üretiminin yapıldığı Sakız Adası'ndan gelmektedir. Son zamanlarda internette merakla araştırılan konular arasında damla sakızının üretimi geliyor. Birçok kişi damla sakızı nasıl üretilir sorusuna ilişkin araştırma yapıyor. Peki, merakla araştırılan damla sakızının faydaları nelerdir? İşte cevabı...

DAMLA SAKIZI NASIL ÜRETİLİR?

Doğal damla sakızı her yıl Haziran'dan Eylül'e, hava şartları iyi gittiğinde Ekim ayına kadar üretilir. Ancak doğal damla sakızı Eylül'den Ekim ayının 15'ine kadar, sertleşmesi düzenli bir hale geldiğinde toplanır. Son toplama tarihi iki hafta daha uzayabilir; ancak bu Sakız Adası Valiliği'nin iznine tabidir. Haziran ortasından Temmuz ayının başına kadar doğal damla sakızının toplanmasından önce tablalar hazırlanır. Bu işlem doğal damla sakızı ağacının etrafını çevreleyen alanın temizlenmesi ve düzleştirilmesidir. Hava şartlarına bağlı olarak, doğal damla sakızı yetiştiricileri, doğal damla sakızı ağaçlarını temizlemek için, özel olarak dizayn edilmiş kürekler, malalar ve kazıma aletleri kullanırlar.

DAMLA SAKIZININ FAYDALARI NELERDİR?

* Mide rahatsızlıkları yaşayan kişilerin damla sakızı çiğnemesi bu sorunu ortadan kaldırmaya yarayacaktır.

* Damla sakızı mide bulantısı, baş dönmesi, denge kaybı gibi çeşitli sağlık sorunlarına da iyi gelmektedir.

* Sindirim sistemine de yardımda bulunan damla sakızı hazımsızlık sorunlarına da iyi gelmektedir.

* Toz haline getirilerek de tüketilebilen damla sakızı göğüs hastalıklarına da iyi gelmektedir.

* Damla sakızı doğal bir hammaddeye sahip olarak üretilirse kalp sağlığı açısında oldukça etkili olabilmektedir.

* Sert bir yapıya sahip olan damla sakızı çiğnenmesi sonucu çene kaslarınızın gelişmesini sağlamaktadır.

* Damla sakızının özellikleri arasında suya bırakıldığında kendisini yenilemesidir.

* İnsanların günlük hayatında karşılaştığı sorunlar arasında yer alana ağız kokusu sorunsalına damla sakızı adeta deva oluyor. Damla sakızını çiğneyerek ağız kokunuzun daha hoş bir hal almasını sağlayabilirsiniz.

DAMLA SAKIZININ FİYATI NE KADAR?

Akciğer, mide, astım, bronşit başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi gelen, tatlı ve kahvelerde kullanılan, kozmetik sanayi ile tıbbi ilaç yapımında yararlanılan damla sakızın fiyatı görenleri şaşırtıyor. Geçen yıl kilosu 1.200 liradan satılan damla sakızı, bu yıl ise 1700 liradan satışa sunuluyor.

DAMLA SAKIZI NEDİR?

Damla sakızı, sakız ağacından elde edilen bir reçinedir. Aslında sıvı olan damla sakızı güneşte kurutularak sert ve dağılgan yarı saydam damlacıklar haline getirilir. Ağızda çiğnendiğinde yumuşar ve mat parlak beyaz renk alır. Başta buruk bir tadı olmasına rağmen bir süre çiğnendiğinde ağza çam kokusunu andıran bir ferahlık verir.

Avrupa Birliği Sakız Adası'ndaki damla sakızı üretimini isimlendirme korumasına almıştır. Adadaki damla sakızı üretimi kökeni ortaçağa varan köylerin oluşturduğu bir kooperatif tarafından kontrol altına alınmıştır. Pirgi köyünde küçük bir damla sakızı müzesi de bulunmaktadır.