ABD'li Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, perhizin beyin ve bağırsak sağlığındaki etkisini açıkladı. Şu bilgileri paylaştı: İnsan vücudu açlık dönemlerinde yağı, ketona dönüştürür. Keton, beyin için mükemmel bir yakıttır. Çalışmalar, kısa bir süre kalori alımını azaltmanın yani diyet yapmanın, hücre kayıplarını önlediğini ortaya çıkardı. Bu uygulamanınyaşa bağlı kronik hastalıkları iyileştirdiği ve ömrü uzattığı ortaya çıktı. Beyin hücrelerini güçlendiren perhizin sindirim sistemini de düzenlediği saptandı. Vücudu güçlendirmek için yapılan diyet, 24 saat boyunca yemek yemeyip çok miktarda su tüketmekten geçiyor. Bu süreçte kafein kullanımını azaltmak faydalı olacaktır. Yılda dört kez mevsim değişikliklerinde diyet yapmak hem sindirimi dengeliyor hem de beyni güçlendiriyor.