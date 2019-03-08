Beta virüsü belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

Beta virüsü diğer adıyla beta mikrobu önlem alınmazsa daha büyük rahatsızlıklara yol açabiliyor. Çocuklara genelde kapalı ve havasız alanlarda bulaşan beta virüsü okuldan da sıkça yayılıyor. İşte beta virüsünün belirtileri ve tedavi yöntemi…



BETA VİRÜSÜ BELİRTİSİ



-Boğaz ağrısı ve şişmesi,

-Yutkunmada güçlük,

-Yüksek ateş durumu,

-Yorgunluk ve halsizlik,





-Üşüme ve titreme,

-Kötü ağız kokusu,

-Dilde görülen şişlikler,

-İştahsızlığın yanı sıra mide bulantısı ve kusma da görülebilir.



BETA VİRÜSÜ TEDAVİSİ



Doktor muayenesinde beta mikrobunun gücü tespit edilir. Eğer boğazdaki enfeksiyon tedavi edilmezse farklı organlara da atabilir, bu nedenle mutlaka önlem alınmalıdır. Genellikle ağız ya da enjeksiyon yoluyla penisilin tedavisi uygulanır. Ancak buna en iyi kararı doktor verecektir. Antibiyotik tedavisi öngörülmeden kullanmak da kesinlikle çocuk için sakıncalı bir durumdur.