Karabaş otu en bilinen şifalı bitkiler arasında yer almaktadır. Lavantayla aynı aileye mensup olan bu ot ülkemizde de bilinen ve kullanılan otlar arasında yer almaktadır. Halk arasında gargan, keşiş otu ve yalancı lavanta olarak da bilinmektedir. Osmanlı Devleti'nde koleraya karşı kullanmıştır. Karabaş otu çeşitli özelliklerinden ötürü tercih edilen otların başında yer almaktadır. Peki, karabaş otunun faydaları nelerdir? İşte karabaş otunun bilinmeyen faydaları...

KARABAŞ OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

* Kansere karşı koruyucu özelliğiyle bilinmektedir.



* Vücut direncini arttırması bilinen en önemli özelliklerinden birisidir.



* Vücuttaki tümörlerin büyümesini geciktirir.

* Kardiyovasküler sağlığı korumaya yardımcı olur.

* Bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

* Kür şeklinde kullanıldığında damar ve kalp hastalıklarına karşı korumaktadır.

* Balgamın şiddetinin azaltılmasında etkilidir.

* Nikotin ihtiyacını azaltıp sigarayı bırakma sürecinde katkısı bulunmaktadır.

* Vücuda rahatlatıcı bir etki verir.

* Göğüs ve baş ağrıları gibi rahatsızlıkların azaltılmasında rol oynamaktadır.

* Yoğun stresin etkilerini azaltmada son derece etkilidir.

* Uyku sorunu olanlar için rahat uyumayı sağlar.

* Bağırsak ve midedeki gazı azaltmaktadır.

KARABAŞ OTUNUN SAĞLIĞA FAYDALARI

Karabaş otunun iç organlara da büyük faydası bulunmaktadır. Ruh ve sinir sağlığı konusunda son derece etkili olan karabaş otu parfüm olarak kullanılma özelliğine de sahiptir.

Karabaş otu kanda oksijen taşıyan hücrelerin güçlenmesi için de son derece etkilidir. Cilt sağlına katkılarıyla da bilinen karabaş otu yanıklara da iyi gelmektedir. Karabaş otu yağı ile yanık olan bölgelere masaj yapmanız yeterli olacaktır. Ayrıca bu ot, elde ve vücuttaki diğer bölgelerde yer alan çatlak problemlerine de iyi gelecektir.