Miyom kiloyla büyüyor

Kadın hastalıkları arasında en sık karşılaşılan sağlık sorunlarından olan miyom, ihmale gelmiyor. İyi huylu tümör olan miyomlar, 15-45 yaş arasındaki kadınları tehdit ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolojik Onkoloji Prof. Dr. Polat Dursun, aşırı kilonun miyom hastalığını tetiklediğini söylüyor. Hiç doğum yapmamak, aşırı kilo, kırmızı et tüketimi ve yüksek tansiyon miyomların görülme riskini artırıyor. Düzenli takip, bu hastalığın ilerlemesini engelliyor. Büyüyen miyomlarda cerrahi tedavi uygulanıyor.
BİTKİLERİN GÜCÜNÜ KEŞFET
ÇÖREKOTU: Günde 15 gram yemek, miyonların küçülmesini sağlar.
ZENCEFİL: Adet döngülerini düzenler.
TARÇIN: Adet sancılarını iyileştirir.
SUSAM: Hormonların çalışmasını ve regl periyodunu düzenler.
ZERDEÇAL: Çeyrek çay kaşığı zerdeçalı, bir bardak süt ve 1 çay kaşığı bal ile karıştırıp tüketmek miyomları küçültür.
BİTKİLERİN GÜCÜNÜ KEŞFET
ÇÖREKOTU: Günde 15 gram yemek, miyonların küçülmesini sağlar.
ZENCEFİL: Adet döngülerini düzenler.
TARÇIN: Adet sancılarını iyileştirir.
SUSAM: Hormonların çalışmasını ve regl periyodunu düzenler.
ZERDEÇAL: Çeyrek çay kaşığı zerdeçalı, bir bardak süt ve 1 çay kaşığı bal ile karıştırıp tüketmek miyomları küçültür.
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