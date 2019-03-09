Miyom kiloyla büyüyor

hastalıkları arasında en sık karşılaşılan sağlık sorunlarından olanihmale gelmiyor. İyi huylu tümör olan miyomlar,kadınları tehdit ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolojik Onkoloji Prof. Dr. Polat Dursun,miyom hastalığını tetiklediğini söylüyor. Hiç doğum yapmamak, aşırı kilo, kırmızı et tüketimi ve yüksek tansiyon miyomlarınartırıyor. Düzenli takip, bu hastalığın ilerlemesini engelliyor. Büyüyencerrahi tedavi uygulanıyor.Günde 15 gram yemek, miyonların küçülmesini sağlar.Adet döngülerini düzenler.Adet sancılarını iyileştirir.Hormonların çalışmasını ve regl periyodunu düzenler.Çeyrek çay kaşığı zerdeçalı, bir bardak süt ve 1 çay kaşığı bal ile karıştırıp tüketmek miyomları küçültür.