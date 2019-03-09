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Kalbin anahtarı zeytinyağı

Kalbin anahtarı zeytinyağı
ABD New York Üniversitesi Tıp Fakültesi, sağlıklı bir kalbe sahip olmanın sırrını paylaştı. Haftada bir defa yemek ve salatalara eklenen zeytinyağının, kan pıhtılaşması riskini azalttığı açıklandı. İnme ve kalp krizine karşı koruyan zeytinyağının beyni de güçlendirdiği vurgulandı

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