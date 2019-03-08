Vertigo nedir? Vertigo belirtisi ve tedavisi nasıldır?

Kadın erkek fark etmeksizin herkeste görülebilen vertigo yaşamı olumsuz etkileyen rahatsızlıklardan biridir. İki çeşidi bulunan rahatsızlığın periferik vertigo çeşidi iç kulaktaki sorunlarla ortaya çıkarken, merkezi vertigoya ise beyincikte yaşanan problemler yol açmaktadır. Stres ve D vitamini eksikliğinden kaynaklı olarak da görülmektedir.



VERTİGO BELİRTİLERİ NELERDİR?



-Baş dönmesi ya da bulunulan yerde etraftakiler döndüğü hissi,

-Boşlukta durma, dönme ya da düşme durumu,

-Kulak çınlaması, akıntı ve işitmede sorunlar,

-Konuşma bozukluğu, kol ve bacakta görülen karıncalanma şeklinde uyuşmalar,

-Denge kaybı,

-Mide bulantısı/kusma,

-Görme kaybı ya da istemsiz göz hareketleri gibi belirtileri vardır.



VERTİGO TEDAVİSİ NASIL OLUR?



Vertigo bir hastalık değildir, teşhisi ile tedavisi kolayca yapılabilir. Yine de önemsenmelidir, tam tersi durumda yaşam kalitesi oldukça düşer. Doktor muayenesi MRI testi ve tomografi yöntemleriyle vertigo teşhisi yapılır. Çıkan sonuca göre ilaç tedavisi, denge egzersizleri, beyin ve kulakla ilgili cerrahi tedavi gibi yöntemler uygulanarak rahatsızlık yaşayan kişi sağlığına kavuşturulur.