Meme kanseri belirtileri nelerdir? Meme kanseri tedavisi nasıldır?

Kadınlarda yaş geçtikçe görülme riski daha da artan meme kanseri için 40 yaşından sonra senede bir kez mamografi çekilmesi önerilir. Genetik faktörler, yaş yaşta doğum, şişmanlık, hareketsiz yaşam, sigara tüketimi, erken menopoz meme kanseri riskini arttıran durumlardandır. Peki meme kanseri nasıl belirti verir?



MEME KANSERİNİN BELİRTİLERİ NASILDIR?



- Meme kanserinde en önemli belirti ele gelen kitledir. Şişlik olarak da kendini gösteren bu kitle geçmiyorsa mutlaka bir doktor kontrolüne gidilmelidir.

- Memenin cilt dokusunda farklılıklar gözlenebilir. Portakal kabuğu görünümü ve kızarıklık olarak kendini belli edebilir.

- Memede ve meme ucunda sürekli bir çekilme ve ağrı yaşanması durumu olabilir.





- Meme şeklinde bir değişiklik, bozulmalar yaşanabilir.

- Meme ucunun içine çökmesi, akıntı olması, kabuklanma ya da soyulması gibi durumlarda vakit kaybetmeden uzmana görünmek gerekir.



MEME KANSERİNİN TEDAVİSİ NASIL OLUR?



Uzman doktor tarafından yapılan muayene, ultrason, mamografi gibi yapılan testlerle meme kanseri teşhisi konulabilir. Hastalığın boyutu, evresi, hastanın geçirdiği rahatsızlıklar, kullandığı ilaçlar gibi daha pek çok durum göz önünde bulundurularak en iyi tedaviye karar verilir. Cerrahi operasyon, radyoterapi, kemoterapi gibi tedavi seçenekleri bulunmaktadır.