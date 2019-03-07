Üst karın ağrısı neden olur, nasıl geçer?

Peki sıkça rastlanan üst karın ağrısının sebepleri arasında hangi hastalıklar yatar? Üst karın ağrısı yaşayanlar için öneriler de hazırladık, böylece karın ağrınızdan daha kolay kurtulabilirsiniz.



KARIN AĞRISININ SEBEPLERİ NELERDİR?



-Öncelikle yediklerinizi takip edin. Örneğin her sarımsak yemenizde karın ağrınız oluyorsa bilin ki bu besin size dokunuyordur. Yemekten sonra karın ağrısı yaşadığınızda ne yediğinizi düşünüp ona göre tüketmemeniz gerekir.

-Gazlı içecekler midenize zarar verir. Özellikle bu içeceklerden sonra karnınızda ağrı oluyorsa içmeyi bırakın ya da en aza indirin.

-Bağırsak problemlerinden dolayı da karın ağrısıyla karşılaşabilirsiniz. Kabızlık ya da ishal durumunda da karın ağrısı meydana gelmektedir.

-Gastrit mide rahatsızlıklarından biridir. Bazı yiyeceklerden sonra karın ağrısına eşlik eden şişkinlik ve hazımsızlık görülebilir.

-Ülser de sıkça rastlanılan mide hastalıklarındandır. Acıkmayla birlikte midede kazınma ve yanma görülüyorsa sebebi bu olabilir. Bu hastalıkta tedavi çok önemli aksi durumda mide kanaması ya da delinmesi gibi durumlarla karşılaşılabilir.

-Reflü de yenilen yiyeceklerden sonra tekrar ağza tat gelme hissidir. Reflüsü olan kişilerde özellikle baharatlı yiyecekler tetikleme yapar ve bununla birlikte karın ağrısı da görülebilir.

-Stres, soğuk algınlığı, regl dönemi gibi durumlarda da karın ağrısı yaşanabilir.





KARIN AĞRISI NASIL GEÇER?



-Karın ağrısına neden olan yiyecekleri tüketmemeye özen gösterin. Gazlı içecekleri içmeyin ve lifli besinlere önem verin.

-Papatya çayı içtiğinizde rahatlatıcı özelliğiyle stresli anlarınıza iyi gelecektir. Stres kaynaklı karın ağrısında da etkili olur.

-Kabızlık problemi yaşıyorsanız salata, sebze ve doğal zeytin yağını mutlaka öğünlerinizde bulundurun.

-Hareketsiz bir yaşam da karın ağrısına yol açabilir. Bu nedenle mümkün olduğunca hareket edin.

-Elma sirkesi karın ağrısını geçirmede etkili bir yöntemdir. Ilık su içine biraz elma sirkesi katarak azar azar içebilirsiniz.

-Muz tüketmek hem faydalı hem de karın ağrısına iyi gelen bir besindir.

-Elma püresi çok faydalıdır. Özellikle ishal kaynaklı karın ağrılarına çok iyi gelir.