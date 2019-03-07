Tahlil yaptırmadan önce dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Teşhisin doğru konulması ve rahatsızlığınızın sebebinin doğru tespit edilebilmesi için tahlil öncesi kurallarına dikkat etmelisiniz. Yiyecek ve içecekle etkileşim yaşanması durumunda kan sonucunda farklılıklar çıkabilir. İşte o detaylar…



-Kan tahlilinizi neden yaptırmadık istediğinize bağlı olarak aç ya da tok karına olmanız değişkenlik gösterir. Açlık kan şekeri ölçümü, şeker yüklemesi, trigliseridler, lipoprotein gibi testlerde aç olarak kan verilmesi gerekir.



-Kan tahlili öncesinde ağır fiziksel aktivitelerin yapılmaması gerekir. Dinlenmiş olarak tahlile gidilmesi ve öncesinde alkol gibi zararlıların tüketilmemesi önemlidir.



-Kullanılan ilaçlar da kan değerlerinin farklı çıkmasına yol açabilir. Bu nedenle doktora danışarak bu ilaçları tahlilden sonra içebilirsiniz.





-Genellikle kan tahlilleri sabah yapılır. Böylece uyuyarak dinlenen bir vücut ve gece boyu aç kalmış olmak tahlillerin en doğru sonucu göstermesini sağlar.



-Kan tahlili yapılmadan 4-5 gün öncesinden beslenmeye dikkat edilmelidir. Aşırı tuzlu ya da tatlı beslenmemeli ve bol su tüketilmelidir.



-Kan alınırken dik ve rahat pozisyonda olmak yeterli miktarda kanın rahat alınmasını sağlar. Ayrıca stres yapmamak gerekir. Stresli olmak kan tahlili sonuçlarıyla yakından ilişkilidir.



-İdrar tahlillerinden önce de bazı hususlara önem verilmelidir. Yapılacak testlere göre aç ya da tok olmak, bol su içmek gibi tahlil öncesi durumlar söz konusu olabilir.