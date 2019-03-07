Tiroit hastalıkları nelerdir?

Genetik ya da çevresel faktörlerden dolayı troit hormonunun dengesizleşmesi söz konusu olabilir. Bu durumda ortaya çıkan troit hastalıkları iyi ve kötü huylu olarak ayrılmaktadır. Peki bu hastalıklar nelerdir?



Guatr: Troidin büyümesi durumunda guatr denilen hastalık ortaya çıkar. Genellikle önemli mineral olan iyot eksikliği bu duruma yol açar. Guatr genellikle elle muayenede anlaşılır. Çok büyük olanlar şişlik olarak uzaktan da görülebilir. Çok fazla nodül içerek nodüllü guatr çeşidi ve göğüs boşluğu içine doğru büyüyen substernal guatr çeşitleri vardır.



Hipertiroidi: Troit bezinin fazla salgılanmasıyla hipertiroidi diğer adıyla zehirli guatr görülebilir, bu durum anti troit ilaçlarla tedavi edilir. Sıcaklara dayanamama durumu ortaya çıkar. Aşırı terlemenin yanı sıra çarpıntı da görülür.





Hipotiroidi: : Troit bezinin az salgılanmasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Halsizlik ve yorgunluk hisseden kişi aynı zamanda konsantrasyon sorunu yaşar. Soğuğa karşı ayrı bir rahatsızlık hisseden hasta çok üşür.



Haşimato: Troit hormonunun fazla salgılanması ya da yetmezliği durumunda görülen bir rahatsızlıktır. Troit bezinde iltihaplanmalar başlar. Başta seste kısılmalarla birlikte kabızlık, çok çabuk yorulma, kramp girmesi, sebepsizce kilo alımı gibi belirtiler gösterir. Özellikle nabız sayısındaki düşüşle tespit edilmesi daha kolaydır.



Troit kanseri: Kötü huylu hastalıklardan biridir. Özellikle boğaz ve boyunda şişlikler, nefes darlığı, ses kısıklığı gibi belirtiler verir. Erken teşhisi ile tedavi edilebilmesi daha kolaydır. Troit bezindeki kitle alınsa bile bazen kanser tekrarlayabilmektedir.