Kemik ağrısı günümüzde karşılaşılan sağlık problemlerinden birisidir. Kemik ağrısı neden olur sorusu kemik ağrıları olan vatandaşların merakla araştırdığı soruların başında geliyor. Kemik ağrılarınızın geçmiyorsa ve ağrıların giderek arttığını görüyorsanız mutlaka uzman bir doktora görünmez gerekmektedir. Sizler için kemik ağrısının nedenlerini ve tedavisine dair önemli detayları araştırdık.

KEMİK AĞRISI NEDEN OLUR?

Eklem ve kemik ağrıları günümüzdeki yaygın hastalıkların başında gelmektedir. Uzmanlar kemik ve eklem ağrılarının yaygınlaşmasının düzenli besin tüketiminin azalmasından kaynaklı olduğunu vurguluyolar. Kemik ağrısının uzmanların belirttiğinin dışında da nedenleri var. Peki, kemik ağrısı neden olur? İşte cevabı...

* Kan değerlerinde yaşanan hızlı değişmeler,

* Yetersiz protein ve kalsiyum alınması,

* Üst solunum yolu hastalıkları,

* Aşırı kilolar,

* Kazaların ardından yaşanan iskelet travmaları,

* Spor esnasında bilinçsizce yapılan hareketler.

KEMİK AĞRISI NASIL GEÇER?

Kemik ve eklem ağrıları genellikle diz, bacak ve kalçalarda yaşanmaktadır. Bu ağrılar yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden kaynaklanabileceği gibi, vitamin eksikliğinden de kaynabilmektedir. Uzmanlar tarafından önerilen doğal yollarla bu ağrılardan kurtulabilirsiniz. Ancak kesinlikle ağrılarınız olduğunda bir uzman doktor görüşü almanız gerekmektedir. Yapılması gereken en önemli şey uzmanların incelemesinin ardından vereceği tavsiyeleri büyük bir dikkatle uygulamaktır.

Kemik ağrısına nasıl geçer sorusunun yanıtına gelelim. Öncelikle kemiklerin güçlenmesinin sağlamak için magnezyum ve kalsiyum almak yerinde olacaktır. Magnezyum ve kalsiyum içeren ürünler arasında süt, mantar, muz, yumurta, nohut, mercimek, yeşil yapraklı sebzeler yer almaktadır.

Kemik sağlığı için D vitaminini vücuttan eksik etmemek son derece önemlidir. D vitaminin değerlerinin düşüklüğü durumunda takviye almak yerinde olacaktır.

Son olarak şunu da belirtelim: Kemik ağrılarının artması durumunda mutlaka uzman bir doktora başvurmanız gerekmektedir.