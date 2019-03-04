Hangi tür ağrıların altında hangi hastalıklar yatıyor?

Vücudunuzdaki ağrılar bazen sinyal niteliğindedir. Ağır spor yaptıktan sonra yaşanan kas ağrısı normal sayılabilirken, ortada hiçbir sebep yokken bir yerinizde sürekli ve şiddetli ağrılar nüksediyorsa önemsenmesi gerektiği doğrudur. Peki vücudunuzun hangi bölgesinde yaşanan ağrılar size hangi hastalıkları haber veriyor?
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