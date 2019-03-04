AIDS olup olmadığınızı nasıl anlarsınız?

AIDS rahatsızlığı kandan ve cinsel ilişki yoluyla bulaşır. Dolayısıyla vücut dışında öpüşmek ve yemek yemek gibi sebeplerle bu virüs kapılamaz. Şöyle bir durum vardır ki anne HIV vürüsü taşıyorsa karnındaki çocuğa geçme olasılığı da oldukça yüksektir. Emzirme döneminde süt yoluyla da bulaşabilmektedir.



AIDS BELİRTİLERİ NELERDİR?



Hastalığın ilk evrelerinden gribe benzer belirtiler görülür. Ciltte döküntülerin yaşanmasının yanı sıra yüksek ateş de görülebilir. HIV virüsü yayıldıkça belirtiler de artar.



-Sık sık enfeksiyon kapma riski vardır ve bünye hastalıklara açık hale gelir.



-Kronikleşen ishal, hastanın günlük hayatını olumsuz etkiler.



-Kontrolsüz bir şekilde gelişen kilo kaybı olarak kendini gösterir.





-Nefes darlığı yaşanır, bu durum hem bedenen hem de psikolojik olarak sorun yaratır.



-Lenflerde şişme ve büyüme gözlenebilir.



-Sebebi açıklanmayan aşırı yorgunluk belirtileri arasındadır.



-Gece terlemeleri sık yaşanır ve yüksek ateşe rastlanılabilir.



AIDS tehlikesinden korunmak için mutlaka cinsel ilişki sırasında korunma şarttır. Bunun yanı sıra başkalarının kişisel eşyalarını kullanmamak gerekir.

Örneğin tıraş bıçağı etinizi kanattığında üzerinde HIV virüsü varsa size de bulaşmasına neden olacaktır. Birden fazla kişiyle ilişkiden kaçınılmalıdır. Bu durum tanımadığınız tek gecelik ilişkiler için de geçerlidir. Korunmak için prezervatif yardımı alınması gerekir.