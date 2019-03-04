Halk arasında Hepatit B virüsü sarılık olarak da bilinmektedir. Hepatit B virüsü kan yoluyla ya da cinsel temasla bulaşır. Tedavisinin gecikmesi durumunda ölüme neden olabilir. Peki, sarılık olarak da bilinen Hepatit B nedir? Hepatit B'nin belirtileri nelerdir, Hepatit B nasıl tedavi edilir sorularıyla ilgili merak edilen detayları sizin için derledik.

HEPATİT B'NİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hepatit B'nin belirtileri genelde bulaştıktan sonra 90 gün içinde ortaya çıkmaktadır. Ancak bu süre bazı zamanlar 6 hafta ile 6 ay süre zarfı arasında değişmektedir. Sık görülen Hepatit B belirtileri şunlardır;

* İştahsızlık,

* Bulantı,

* İdrar renginde koyulaşma,

* Ateş,

* Kusma,

* Halsizlik,

* Kilo kaybı,

* Karın ağrısı,

* Eklem ağrıları,

* Gözde sararma,

* Ciltte sararma.

HEPATİT B HANGİ YOLLARLA BULAŞIR?

* Cinsel temasla,

* Diş fırçası, jilet gibi ortak kullanılan malzemeler yoluyla,

* Kesici alet yaralanmalarında kanla temas yoluyla.

HEPATİT B NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hepatit B hastalığı olan kişiler düzenli olarak uzman doktorlar tarafından takip edilmelidir. Doktor tarafından önerilen ilaçların düzenli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Tedavi sürecinde yeterli beslenme, dinlenme ve sıvı tüketimi son derece önemlidir. Doktorun vereceği karara göre Hepatit B hastası hastanede kontrol altında da tutulabilir.